مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين

الثلاثاء، 12 مارس 2024 - 01:41

كتب : FilGoal

أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

شرح أحمد أشرف مدير مركز القلب الرياضي إصابة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر.

اضطر الحكم إبراهيم محمد لإنهاء مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، جاء ذلك بسبب سقوط رفعت على الأرض مغشيا عليه.

وقال أشرف لقناة أون تايم سبورتس 1: "عدد ساعات الصيام لا تجعل الجسد به السوائل الكافية وبالتالي يحدث هبوط في الدورة الدموية، الصيام من 13-14 ساعة يجعل اللاعبين أكثر تعرضا لهبوط في الدورة الدموية".

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وأضاف "يجب معرفة هل لديه مشاكل في القلب أو كهربية القلب من قبل، يجب أن يقوم برسم قلب وأشعة مقطعية لتحديد هل هناك خلل كهربي أم لا".

وأكمل "لم أحصل على أي تفاصيل ولكن ما علمته أن كان هناك حالة إغماء ولا يوجد توقف في عضلة القلب وهذا هو التشخيص المبدئي".

وأنهى حديثه قائلا: "بتناول بعض الأدوية والمحاليل تستقر الحالة، أطالب جميع اللاعبين بعدم تناول الكثير من الطعام في وجبة الإفطار ويجب تناول العديد من السوائل، وممارسة الرياضة بعد الإفطار من 3-4 ساعات".

ودخلت سيارة الإسعاف لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى.

وكان يتبقى قرابة دقيقة ونصف على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.

وبينما قرر الحكم إعلان الوقت المحتسب بدلا من الضائع، رفض الجهازان الفنيان للاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر استكمال المباراة.

ومع هتافات الجمهور مطالبة الحكم بإطلاق صافرة النهاية، أطلق الحكم الصافرة قبل نهاية الوقت.

ووصل الجهازان الفنيان ولاعبو الفريقين وعدد من الجماهير أيضا إلى مستشفى زمزم للاطمئنان على اللاعب.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة الجولة الـ 16 من الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

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