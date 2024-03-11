بعد لغط عدم احتساب ركلة جزاء لـ ليفربول.. ووكر: الحكم من الأفضل في العالم

وصف كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي حكم مباراة فريقه ضد ليفربول بواحد من الأفضل في العالم تعليقا على عدم احتساب ركلة جزاء لأليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول.

وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وقال المدافع الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر أن الحكم عمل بطريقة جيدة للغاية".

وتدخل جيريمي دوكو لاعب مانشستر ستي على ماك أليستر داخل منطقة الجزاء وأحدثت لغطا واعتراض من يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وأضاف "بمجرد أن تتواجد في أنفيلد وخلفك الجماهير الكبيرة من الممكن أن تنهار".

وأتم "هذا يظهر خبرته ولماذا يعتبر أحد أفضل الحكام في إنجلترا والعالم".

تعليق كلوب

وتحدث كلوب لشبكة بي بي سي عقب المباراة قائلا: ""كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100%، لكنهم سيجدون تفسيرا لها".

وأكمل "كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة هواتف لوحية "آي باد" من حولي كانوا يقولون إنها ركلة جزاء واضحة تماما، لكن لجنة الحكام سوف تختبئ وراء عبارة إنها لعبة ليست واضحة".

واختتم "إنها بالطبع ركلة جزاء لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة".

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

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