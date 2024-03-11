بعد لغط عدم احتساب ركلة جزاء لـ ليفربول.. ووكر: الحكم من الأفضل في العالم

الإثنين، 11 مارس 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

كايل ووكر

وصف كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي حكم مباراة فريقه ضد ليفربول بواحد من الأفضل في العالم تعليقا على عدم احتساب ركلة جزاء لأليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول.

وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وقال المدافع الإنجليزي لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر أن الحكم عمل بطريقة جيدة للغاية".

أخبار متعلقة:
النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل كاف يقصي سوار الغيني من الكونفدرالية ويعتبره خاسرا أمام الزمالك مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب

وتدخل جيريمي دوكو لاعب مانشستر ستي على ماك أليستر داخل منطقة الجزاء وأحدثت لغطا واعتراض من يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وأضاف "بمجرد أن تتواجد في أنفيلد وخلفك الجماهير الكبيرة من الممكن أن تنهار".

وأتم "هذا يظهر خبرته ولماذا يعتبر أحد أفضل الحكام في إنجلترا والعالم".

تعليق كلوب

وتحدث كلوب لشبكة بي بي سي عقب المباراة قائلا: ""كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100%، لكنهم سيجدون تفسيرا لها".

وأكمل "كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة هواتف لوحية "آي باد" من حولي كانوا يقولون إنها ركلة جزاء واضحة تماما، لكن لجنة الحكام سوف تختبئ وراء عبارة إنها لعبة ليست واضحة".

واختتم "إنها بالطبع ركلة جزاء لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة".

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي يورجن كلوب كايل ووكر
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) نيوكاسل.. إنقاذ رائع من مدافع الضيوف النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل سكاي: غياب إيدرسون عن سيتي قد يمتد لمدة شهر تين هاج: أتوقع عودة بعض المصابين قبل مواجهة ليفربول ستونز: كان بإمكاننا التقدم على ليفربول بثلاثية.. والمباريات المتبقية نهائيات تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
بعد لغط عدم احتساب ركلة جزاء لـ ليفربول.. ووكر: الحكم من الأفضل في العالم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2)-(1) نيوكاسل.. إنقاذ رائع من مدافع الضيوف ساعة | الكرة الأوروبية
النني يفتتح "غرفة الصلاة" في ملعب أرسنال ساعة | المحترفون
تشكيل تشيلسي – جاكسون يقود هجوم الفريق ضد نيوكاسل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري (0)-(0) مودرن فيوتشر.. إصابة مابولولو 2 ساعة | الدوري المصري
كاف يقصي سوار الغيني من الكونفدرالية ويعتبره خاسرا أمام الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب إسبانيا يعلق على قرار دياز للانضمام لمنتخب المغرب 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال آسيا - النصر (3)-(2) العين.. طرد لأيمن يحيى 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو