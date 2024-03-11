انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3)-(2) نيوكاسل

الإثنين، 11 مارس 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد منافسه نيوكاسل في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز العاشر بـ40 نقطة.

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انتهت

ق 90: جووووول جاكوب مارفي بعد تسديدة صاروخية

ق 76: جوووول رائع من ميخايلو مودريك بعد مراوغة حارس المرمى.

ق 59: تسديدة قوية من ستيرلينج بعد خروج حارس المرمى لكن أخرجها مدافع نيوكاسل بطريقة رائعة.

ق 57: جووووول كول بالمر من صناعة إنزو فيرنانديز

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جووووول أليكساندر إيزاك من تسديدة مقوصة رائعة

ق 7: جوووول نيكولاس جاكسون بالكعب بعد تسديدة من كول بالمر.

بداية المباراة

تشيلسي نيوكاسل الدوري الإنجليزي بوكيتينو
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