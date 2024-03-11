كاف يقصي سوار الغيني من الكونفدرالية ويعتبره خاسرا أمام الزمالك

الإثنين، 11 مارس 2024 - 21:12

كتب : FilGoal

هدف شيكابالا في شباك سوار الغيني

ذكرت شبكة beIN sports أن اللجنة المنظمة لكأس الكونفدرالية قررت إقصاء نادي سوار الغيني من البطولة واعتباره خاسرا في مباراته التي غاب عنها أمام الزمالك.

يوم المباراة قبل أسبوع، تلقى نادي الزمالك إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإلغاء مواجهته أمام سوار الغيني في بطولة الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يستضيف الزمالك فريق سوار الغيني في ختام دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وكشف نادي سوار الغيني عبر حسابه الرسمي عودته إلى غينيا من مالي بعد تعذر سفره إلى القاهرة.

وطلب الزمالك من كاف تحديد مصير المواجهة سواء بالإلغاء وعدم الحاجة للذهاب إلى الملعب، أو ضرورة تحرك الفريق الأبيض إلى الملعب على أن يتم إلغاء المباراة لصالح الزمالك بعد ذلك وفقا للائحة.

وأسفر اجتماع مسؤولي كاف عن إلغاء المواجهة.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل إذ حسم الزمالك بطاقة تأهله إلى ربع نهائي الكونفدرالية في صدارة المجموعة بينما يتذيل سوار الترتيب بغض النظر عن النتيجة بين الفريقين.

وكان من المفترض أن يلعب الزمالك ضد سوار يوم الأحد الماضي في التاسعة مساء على استاد القاهرة.

ويأتي ذلك في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم الزمالك صدارة المجموعة الثالثة في كأس الكونفدرالية، برصيد 13 نقطة.

وضمن أبو سليم الليبي التأهل مع الزمالك في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل ساجرادا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل سوار المجموعة بنقطة وحيدة.

الزمالك كأس الكونفدرالية سوار
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