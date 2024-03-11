تشكيل النصر - كاسترو يهاجم العين بـ رونالدو وماني

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو تشكيل النصر في مباراة العين الإماراتي بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

ويلعب النصر أمام ضيفه العين بعد قليل ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وخسر النصر مباراة الذهاب في الإمارات بهدف دون مقابل.

ودفع المدرب لويس كاسترو بالثنائي مارسليو بروزوفيتش وساديو ماني في التشكيل الأساسي لنادي النصر.

وجاء تشكيل النصر أمام العين على النحو التالي:

حراسة المرمى: راغد النجار

الدفاع: محمد آل فتيل - علي لاجامي - عبد الإله العمري - أليكس تيليس

الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو

video:1

فيما جاء تشكيل العين أمام النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: بندر الأحبابي - كوامي أوتون - إريك

الوسط: يحيى نادر - بارك يونج-وو - محمد عباس - خالد الهاشمي

الهجوم: سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس - أليخاندرو روميرو كاكو

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة الهلال السعودي ضد اتحاد جدة.