سكاي: غياب إيدرسون عن سيتي قد يمتد لمدة شهر

سيفتقد مانشستر سيتي حارسه الأساسي إيدرسون مورايش لنحو شهر بسبب الإصابة، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وأصيب إيدرسون خلال لقاء القمة ضد ليفربول والذي انتهى بالتعادل 1-1 ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وأوضح تقرير سكاي أن فترة غياب إيدرسون قد تصل لـ4 أسابيع بسبب الإصابة في الفخذ.

خلال الأسابيع الأربعة المقبلة سيلعب سيتي ضد كل من: نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي وأرسنال وأستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.

سيعتمد سيتي على حارسه الألماني أورتيجا مورينو الذي شارك في الشوط الثاني من لقاء ليفربول بدلا من إيدرسون.

وأضاف التقرير أن الحارس البرازيلي سيستغل فترة التوقف الدولي المقبلة من أجل التعافي بدون ضغوط.

يذكر أن مواطنه أليسون بيكر حارس ليفربول مصاب هو الآخر، وغاب عن قمة الدوري الإنجليزي.

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وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.

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