تين هاج: أتوقع عودة بعض المصابين قبل مواجهة ليفربول

الإثنين، 11 مارس 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام مانشستر يونايتد

يتوقع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن يعود إليه بعض المصابين قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في ربع نهائي المسابقة الأحد المقبل.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لدينا أمل في عودة البعض قبل مواجهة ليفربول".

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وأضاف "آرون وان-بيساكا كان يركض على العشب مؤخرا، ونتوقع أن يعود هاري ماجواير وراسموس هويلاند بدورهما الأسبوع القادم".

عن مواجهة ليفربول، قال الهولندي "إنها مباراة كبيرة ونحن نتطلع إليها، والأكيد أن ليفربول أيضًا سيتطلعون إليها لأنها مباراة مهمة لهم كذلك".

وأكمل "سنضع لوضع خطة مناسبة للمباراة، وبالطبع يتوجب علينا الاستعداد لها جيدًا".

وأتم المدرب الهولندي "إنها مباراة دربي مهمة للغاية، ونحن نحب هذا النوع من المباريات".

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