ستونز: كان بإمكاننا التقدم على ليفربول بثلاثية.. والمباريات المتبقية نهائيات

يدرك جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بأن فريقه خرج بنقطة ثمينة في ملعب صعب مثل أنفيلد وأمام خضم قوي وهو ليفربول.

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد خلقنا الكثير من الفرص في بداية المباراة وربما كان بإمكاننا استغلال بعضها بشكل أفضل والتقدم بثلاثة أهداف، لكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف "كنا نعلم ما ينتظرنا في ملعب أنفيلد، والخصم الذي لعبنا ضده، لكننا جئنا للفوز، في النهاية حصدنا نقطة من مباراة صعبة وملعب صعب".

تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز في الشوط الأول، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر في الشوط الثاني.

وتابع "كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا الآن، نعامل كل مباراة بهذه الطريقة، نمنح دائمًا أقصى احترام لمن نواجهه".

وأكمل "نعتبر المباريات المتبقية نهائيات ويجب علينا الفوز فيها، علينا أن نستفيد من الإيجابيات التي ظهرت أمام ليفربول، ونتطلع لتحقيق سلسلة نتائج جيدة في المباريات المقبلة".

تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب

وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.

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