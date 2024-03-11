ستونز: كان بإمكاننا التقدم على ليفربول بثلاثية.. والمباريات المتبقية نهائيات

الإثنين، 11 مارس 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ليفربول - هدف جون ستونز

يدرك جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بأن فريقه خرج بنقطة ثمينة في ملعب صعب مثل أنفيلد وأمام خضم قوي وهو ليفربول.

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد خلقنا الكثير من الفرص في بداية المباراة وربما كان بإمكاننا استغلال بعضها بشكل أفضل والتقدم بثلاثة أهداف، لكن هذه هي كرة القدم".

أخبار متعلقة:
وزير الرياضة يكشف كواليس قرار إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب بعد اعتدائه على مهاجم فيرونا.. نادي ليتشي يعلن إقالة مدربه تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

وأضاف "كنا نعلم ما ينتظرنا في ملعب أنفيلد، والخصم الذي لعبنا ضده، لكننا جئنا للفوز، في النهاية حصدنا نقطة من مباراة صعبة وملعب صعب".

تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز في الشوط الأول، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر في الشوط الثاني.

وتابع "كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا الآن، نعامل كل مباراة بهذه الطريقة، نمنح دائمًا أقصى احترام لمن نواجهه".

وأكمل "نعتبر المباريات المتبقية نهائيات ويجب علينا الفوز فيها، علينا أن نستفيد من الإيجابيات التي ظهرت أمام ليفربول، ونتطلع لتحقيق سلسلة نتائج جيدة في المباريات المقبلة".

تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب

وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.

مانشستر سيتي ليفربول جون ستونز
نرشح لكم
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية كلوب: كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% ضد سيتي.. لكنهم سيجدون تفسيرا لها جوارديولا: كلوب جعلني مدرب أفضل وزاد من قوة مانشستر سيتي الصدارة لـ أرسنال.. تعادل بين ليفربول ومانشستر سيتي يشعل صراع اللقب في ليلة عودة صلاح كلوب يوضح أسباب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد سيتي انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سيتي.. صراع الصدارة يشتعل تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي وأمامه هالاند ضد ليفربول
أخر الأخبار
ستونز: كان بإمكاننا التقدم على ليفربول بثلاثية.. والمباريات المتبقية نهائيات 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وزير الرياضة يكشف كواليس قرار إعفاء صلاح من معسكر منتخب مصر 42 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر مدرب اتحاد جدة يكشف موقف بنزيمة من مواجهة الهلال ساعة | سعودي في الجول
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب الهلال: الصيام سيؤثر علينا وعلى اتحاد جدة الذي سيلعب مباراة الموسم ساعة | سعودي في الجول
بعد اعتدائه على مهاجم فيرونا.. نادي ليتشي يعلن إقالة مدربه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - حسام حسن يستبعد صلاح.. ويضم 10 من الأهلي و1 من الزمالك 2 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 3 تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو