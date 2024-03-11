موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. والقنوات الناقلة

الإثنين، 11 مارس 2024 - 15:44

كتب : FilGoal

دوري أبطال إفريقيا - الكونفدرالية

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإجراء مراسم قرعة ربع نهائي منافستي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

واختتمت منافسات دور المجموعات بالبطولتين وحسم المتأهلين إلى ربع النهائي.

ويتبقى مباراة واحدة فقط مُعلقة، بين الزمالك وسوار الغيني لم يحدد كاف مصيرها النهائي، لكن في كل الأحوال لن تؤثر على ترتيب المجموعة.

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وتستضيف القاهرة مراسم القرعة غدا الثلاثاء الموافق 12 مارس.

موعد الكونفدرالية

تبدأ مراسم قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الثانية ظهرا غدا الثلاثاء.

وصعدت أندية: اتحاد العاصمة الجزائري ومودرن فيوتشر (المجموعة الأولى) - الزمالك وأبو سليم الليبي (المجموعة الثانية) - دريمز وريفرز النيجيري (المجموعة الثالثة) - نهضة بركان واستاد مالي (المجموعة الرابعة).

ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يتواجها في الدور ربع النهائي.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: اتحاد العاصمة الجزائري - الزمالك - دريمز - نهضة بركان.

بينما التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر - أبو سليم الليبي - ريفرز - استاد مالي.

موعد دوري أبطال إفريقيا

تبدأ مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا في تمام الثالثة عصرا غدا الثلاثاء.

وصعدت أندية: صنداونز ومازيمبي (المجموعة الأولى) - أسيك وسيمبا (المجموعة الثانية) - بترو أتليتكو والترجي (المجموعة الثالثة) - الأهلي ويانج أفريكانز (المجموعة الرابعة).

ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يتواجها في الدور ربع النهائي.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: صنداونز - أسيك - بترو أتليتكو - الأهلي.

بينما التصنيف الثاني: مازيمبي - سيمبا - الترجي - يانج أفريكانز.

القنوات الناقلة

تذاع مراسم القرعة على صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرسمية على يوتيوب.

بينما تليفزيونيا تذاع مراسم القرعة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية.

الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا كاف
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