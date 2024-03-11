تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 11 مارس 2024 - 15:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

سجل محمد صلاح نجم ليفربول عودته لمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي، حين لعب ضد مانشستر سيتي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كبديل في تعادل ليفربول مع مضيفه سيتي بنتيجة 1-1 ضمن الجولة 28، بعد غيابه لنحو 3 أسابيع.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام سيتي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.6 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 19 هدفا في 29 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 335 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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