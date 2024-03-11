بروس يكشف أسباب استبعاد تاو: اتفقت معه لحمايته من الانتقادات.. وكان محطما ذهنيا

دافع هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن قراره باستبعاد بيرسي تاو من قائمة الفريق لمعسكر مارس.

وشهدت القائمة غياب بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي، وفخري لاكاي لاعب فريق بيراميدز.

وبرر بروس غياب تاو أنه بناء على محادثة بين الطرفين ومن أجل حماية اللاعب من الانتقادات.

وقال بروس عبر موقع farpost عن سبب استبعاد بيرسي تاو "أولا وقبل أي شيء بعد نهاية أمم إفريقيا كان تاو محطما ذهنيا، محطما حقا".

وكشف بروس "تحدثت مع بيرسي تاو، والكثير من الانتقادات التي تعرض لها لم تكن عادلة، لكن كما تعلمون يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تقتل شخصا ما، لذلك تحدثت معه وقلت لا توجد مشكلة لأنني كنت أعلم أن هناك مشكلة بالفعل".

وتابع "لذلك اتصلت به بعد أسبوعين من أمم إفريقيا وقلت له اسمع، لن أستدعيك للمعسكر المقبل، وكان رده بأن رغبته هي الحضور لكنني رفضت".

وشدد "طالبت تاو أن يبقى هناك حتى يهدأ الأمر لأنه إذا حضر وقدّم مباراة سيئة فسنعيد الأمر مجددا".

واختتم بروس تصريحاته "لا أريد أن يقتلوه، كان ذلك كافيا بعد أمم إفريقيا، وتاو سيكون جاهزا للعودة مرة أخرى في يونيو وسنرى بيرسي تاو جديدا".

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين في الجزائر خلال فترة التوقف.

إذ يواجه منتخب جنوب إفريقيا فريق أندورا يوم 21 من شهر مارس الجاري.

بينما يلعب المنتخب الملقب بـ "الأولاد" أمام الجزائر يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد حصل على المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية والتي أقيمت في كوت ديفوار.

ولعب تاو 6 مباريات خلال البطولة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.