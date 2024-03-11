اسكواش - تقدم مازن هشام ونور الطيب في التصنيف العالمي

الإثنين، 11 مارس 2024 - 14:55

كتب : محمد سمير

مازن هشام - اسكواش

تقدم الثنائي مازن هشام ونور الطيب في التصنيف العالمي لرجال وسيدات الاسكواش.

وكانت نور الطيب قد حصدت لقب بطولة كليفلاند للسيدات أمس الأحد بعد تغلبها على الإنجليزية جيورجينا كينيدي.

أما مازن هشام فحصد وصافة بطولة كندا المفتوحة بعد الخسارة أمام البيروفي دييجو إلياس.

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وتقدمت نور الطيب لاعبة وادي دجلة في التصنيف العالمي مركزين لتصبح بالمركز السادس.

وحافظت نور الشربيني على صدارة التصنيف ثم هانيا الحمامي في المركز الثاني ونوران جوهر في المركز الثالث.

أما على مستوى الرجال فتقدم مازن هشام لاعب وادي دجلة مركزا ليصبح بالمركز السادس.

وحافظ علي فرج على صدارة التصنيف بينما مصطفى عسل رابعا وكريم عبد الجواد خامسا.

وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش في وقت سابق، استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للرجال والسيدات.

وكانت النسخة الأخيرة قد أقيمة بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد الثنائي علي فرج ونور الشربيني آخر ثلاثة ألقاب من منافسات بطولة العالم.

وتقرر إقامة بطولة العالم خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو المقبل دون الكشف عن مكان إقامتها في مصر تحديدا.

ويتنافس 128 لاعبا في منافسات الرجال ومثلهم في السيدات على لقب بطولة العالم لموسم 2023 - 2024.

وتعتبر الجوائز المالية لبطولة العالم هي الأعلى في تاريخ اللعبة مقابل مليون و150 ألف دولار.

وحققت مصر آخر سبعة ألقاب على مستوى الرجال والسيدات.

اسكواش نور الطيب مازن هشام
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