استبعاد بيرسي تاو ولاكاي من قائمة جنوب إفريقيا لمعسكر مارس

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قائمة فريقه لمعسكر مارس الجاري.

وشهدت القائمة غياب بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي، وفخري لاكاي لاعب فريق بيراميدز.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين في الجزائر خلال فترة التوقف.

إذ يواجه منتخب جنوب إفريقيا فريق أندورا يوم 21 من شهر مارس الجاري.

بينما يلعب المنتخب الملقب بـ "الأولاد" أمام الجزائر يوم 26 من الشهر ذاته.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد حصل على المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا الماضية والتي أقيمت في كوت ديفوار.

ولعب تاو 6 مباريات خلال البطولة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.

وعقب بطولة أمم إفريقيا الشهر الماضي، صرح هوجو بروس المدير الفني بتصريحات مثيرة عن بيرسي تاو.

وشدد بروس على أن بيرسي تاو يجب ألا يعامل كمحمد صلاح وفيكتور أوسيمين لأنه لن يكون أبدا اللاعب الذي يتحكم في مصير المباراة.