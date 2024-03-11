قبل مواجهة مصر.. بوركينا فاسو تعلن تعيين مدرب جديد

الإثنين، 11 مارس 2024 - 13:35

كتب : محمد مصطفى

براما تراوري مدرب بوركينا فاسو الجديد

أعلن اتحاد بوركينا فاسو تولي المدرب المحلي براما تراوري قيادة الخيول، خلفا للمدرب الفرنسي هوبيرت فيلود.

وكان المنتخب البوركيني أقال فيلود بعد وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، بالخسارة أمام مالي في دور الـ16 بنتيجة 2-1.

ويتولى براما تراوري مسؤولية تدريب بوركينا فاسو قبل ثلاثة أشهر من مواجهة مصر في تصفيات المونديال.

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ويقع المنتخبان المصري والبوركيني فى المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم إلى جانب منتخبات إثيوبيا، وغينيا بيساو، وسيراليون، وجيبوتي، فى المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026.

وعلق براما تراوري في تصريح بالمؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للخويل: "أعرف منتخباتنا الوطنية وأعرف اللاعبين جيدا وأعرف شخصيتهم، يمكنني أن أفخر بقدرتي على توجيههم للحصول على النتائج الجيدة، سأعرف كيف أتعامل مع العصا والجزرة، أنت تقوم بعمل جيد، سوف تنجح وتصل للهدف، وإن فعلت ذلك بشكل خاطئ، فلن تكون تنجح".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو ولكل منهما 4 نقاط، ثم نقطة لسيراليون وإثيوبيا، وفي ذيل المجموعة جيبوتي بدون رصيد.

ويحل منتخب بوركينا ضيفا على مصر يوم 3 يونيو القادم في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

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