بمشاركة حمدي فتحي وهدف قاتل في الـ+90.. الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل

قلب الوكرة الطاولة على الدحيل وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من دوري نجوم قطر.

حمدي فتحي النادي : الوكرة الوكرة

وفاز الوكرة ليصل إلى النقطة 31 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، وتجمد رصيد الدحيل عند النقطة 19 في المركز السادس.

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في المباراة بالكامل مع فريقه الوكرة.

تقدم الدحيل في الدقيقة 25 عن طريق مايكل أولونجا، ثم تعادل الوكرة في الدقيقة 62 بهدف سجله خالد علي بن سبعة.

وفي الدقيقة +93 سجل محمد بن يطو هدف فوز الوكرة بعد ركلة ركنية.

شوف الهدف | الوكرة يتقدم 2-1 الدحيل عن طريق محمد بن يطو في الدقيقة +93#الوكرة_الدحيل #دوري_نجوم_إكسبو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/0fCZMOwvql — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 10, 2024

وشارك حمدي فتحي مع الدحيل في 13 مباراة خلال الموسم الجاري بدوري نجوم قطر سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وانضم حمدي فتحي لقائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس الجاري الذي سيخوض معه الفراعنة أول مباراة تحت قيادة حسام حسن ضد نيوزيلاندا في بطولة الإمارات الودية.