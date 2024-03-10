بمشاركة حمدي فتحي وهدف قاتل في الـ+90.. الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل

الأحد، 10 مارس 2024 - 22:07

كتب : FilGoal

حمدي فتحي لاعب الوكرة

قلب الوكرة الطاولة على الدحيل وفاز عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من دوري نجوم قطر.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وفاز الوكرة ليصل إلى النقطة 31 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، وتجمد رصيد الدحيل عند النقطة 19 في المركز السادس.

وشارك حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر في المباراة بالكامل مع فريقه الوكرة.

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تقدم الدحيل في الدقيقة 25 عن طريق مايكل أولونجا، ثم تعادل الوكرة في الدقيقة 62 بهدف سجله خالد علي بن سبعة.

وفي الدقيقة +93 سجل محمد بن يطو هدف فوز الوكرة بعد ركلة ركنية.

وشارك حمدي فتحي مع الدحيل في 13 مباراة خلال الموسم الجاري بدوري نجوم قطر سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وانضم حمدي فتحي لقائمة منتخب مصر لمعسكر شهر مارس الجاري الذي سيخوض معه الفراعنة أول مباراة تحت قيادة حسام حسن ضد نيوزيلاندا في بطولة الإمارات الودية.

الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة
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