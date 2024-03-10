كلوب: كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% ضد سيتي.. لكنهم سيجدون تفسيرا لها

الأحد، 10 مارس 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء في نهاية مباراة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل.

وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد.

وقال كلوب عقب المباراة لبي بي سي: "كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100%، لكنهم سيجدون تفسيرا لها".

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وأضاف "كل الأشخاص الذين كانوا يحملون أجهزة هواتف لوحية "آي باد" من حولي كانوا يقولون إنها ركلة جزاء واضحة تماما، لكن لجنة الحكام سوف تختبئ وراء عبارة إنها لعبة ليست واضحة".

وأشار "إنها بالطبع ركلة جزاء لكننا لم نحصل عليها وهذا أمر جيد، الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو أن نتمكن من لعب كرة القدم بهذه الطريقة".

وعن واتارو إندو قال في ختام تصريحاته "ماذا يمكن أن تتوقعه عندما تتعاقد مع قائد منتخب اليابان البالغ من العمر 31 عاما، سيكون لاعبا مميزا في الدوري الإنجليزي، لا تعلم أبدا أن الناس يمكنهم التطور إلى مستوى عالمي ولكن هذا ما حدث معه".

وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.

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