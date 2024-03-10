جوارديولا: كلوب جعلني مدرب أفضل وزاد من قوة مانشستر سيتي

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن حزنه لترك يورجن كلوب تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وتعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد.

وبسؤاله عن آخر مواجهة ضد كلوب رد قائلا: "إنه يحب مهنته كثيرا، لقد جعلنا فريقا أفضل وجعل مني مدربا أفضل، أتمنى أن يعود قريبا لأن كرة القدم تحتاج شخصيات مثله".

وأضاف "المباراة كانت جيدة من كلا الفريقين، بدأنا بشكل جيد حقا ويجب ألا ننسى أبدا عندنا نلعب في هذا الملعب فلن يكون لدينا فرصة لأننا نعلم أن الأمر سيكون صعبا للغاية".

وواصل "كانت مباراة متقاربة في بعض اللحظات وليست مواجهة سيطر عليها أحد الفرق طوال الوقت".

وأردف "الفضل كبير لليفربول، وأثبتوا مرة أخرى أن ما فعلوه أمر لا يصدق في هذا التنافس، أعرف مدى صعوبة المجئ إلى هنا والفوز، بذل اللاعبين كل شيء".

وأشار "كنا نعلم أن سيكون لدينا ما بين 10 إلى 15 دقيقة عندما يحدث طوفان هجمومي من ليفربول ويجب علينا البقاء على قيد الحياة".

وأتم تصريحاته "كنا نود الفوز وكان من الممكن أن نخسر، هذا هو الحال سنعود ونستعد لكأس الاتحاد الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي".

وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.