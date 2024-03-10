الصدارة لـ أرسنال.. تعادل بين ليفربول ومانشستر سيتي يشعل صراع اللقب في ليلة عودة صلاح

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي وأقيمت في ملعب أنفيلد.

وبعد هذا التعادل اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

واستفاد أرسنال من التعادل ليقفز إلى صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، وهو نفس رصيد ليفربول بعد التعادل وبفارق الأهداف فقط.

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ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال وليفربول.

تقدم مانشستر سيتي عن طريق جون ستونز، وتعادل ليفربول بقدم أليكسيس ماك أليستر.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح نجم منتخب مصر بعد تعافيه من الإصابة ليشارك في الشوط الثاني.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولات من مانشستر سيتي ووصلت الكرة إلى جوليان ألفاريز داخل منطقة الجزاء ليسدد بالقدم اليسرى ويتصدى له الحارس كيلهير.

واستمرت محاولات سيتي المبكرة وحاول كيفين دي بروين وضع الكرة من أعلى الحارس بعدما اخترق في منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدا.

ورد ليفربول بانطلاقة من كونور برادلي من ناحية اليمين ثم أرسل عرضية خطيرة مرت من أمام نونيز.

وسجل لويز دياز هدفا لم يحتسبه الحكم بعدما سدد الكرة في الشباك من تمريرة نونيز الذي كان في موقف تسلل.

وأخيرا أسفرت محاولات مانشستر سيتي عن هدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 23 بقدم جون ستونز.

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها كيفين دي بروين بسرعة مستغلا إنشغال مدافعي ليفربول بمراقبة لاعبي سيتي، ليهرب ستونز ويسدد الكرة في الشباك.

⚽️🔥 تنفيذ لافت للركنية من قبل سيتي .. 👀 دقق كيف لعبها دي بروين وماذا فعل آكي وكيف انسل ستونز مانشستر سيتي يهز شباك ليفربول بالهدف الأول عن طريق ستونز#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي #PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/TTLbTqEsYe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024

عقب الهدف ظهر ليفربول بمستوى أفضل وكاد سوبوسلاي أن يسجل التعادل بضربة رأسية مرت أعلى العارضة بعد عرضية من هارفي إيليوت.

وانطلق لويس دياز بالكرة ثم سددها بقوة من على حدود منطقة الجزاء لكنها مرت جوار القائم الأيمن لإيدرسون حارس مانشستر سيتي.

ونفذ سوبوسلاي ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة بتسديدة قوية أمسك بها إيدرسون.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني ظهر ليفربول بمستوى مختلف في الناحية الهجومية وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 47 بعد انفراد من نونيز وخطأ ضده من الحارس إيدرسون الذي اضطر إلى عرقلته.

وسقط إيدرسون مصابا قبل أن يتلقى العلاج ويقوم ليكمل المباراة.

وتقدم أليكسيس ماك أليستر لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 50.

بعدها غادر إيدرسون المباراة مصابا وشارك بدلا منه الحارس الثاني أورتيجا.

وعاد محمد صلاح للمشاركة مع ليفربول بعدما دخل الملعب في الدقيقة 60 بدلا من سوبوسلاي.

وفور نزوله مرر محمد صلاح كرة من قبل منتصف الملعب وضعت لويس دياز في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة بعيدا بغرابة مهدرا فرصة التقدم.

وسدد صلاح كرة مباشرة بعد ركلة ركنية اصطدمت في الدفاع وعادت له ليسدد من جديد وتمر الكرة بعيدا.

وأهدر نونيز فرصة أمام المرمى بعد عرضية من البديل روبيرتسون بعدما سدد الكرة وتصدى له الحارس البديل أورتيجا.

وجاء الدور على سيتي ليهدر فرصة خطيرة وغريبة من فيل فودين الذي تلقى عرضية من الناحية اليسرى أبعدها الحارس لتصطدم به وترتد من العارضة بغرابة.

وكاد البديل جيرمي دوكو أن يسجل هدف الفوز القاتل لمانشستر سيتي بعدما توغل من ناحية اليسار وسدد كرة أرضية ارتدت من القائم إلى الخارج في أخطر فرصة في الشوط الثاني.

وارتدت الكرة إلى صلاح في الوقت بدل الضائع داخل منطقة الجزاء ليسقط بعد تدخل مع ناثان أكي ويطالب بركلة جزاء، ثم يتدخل لاعبي مانشستر سيتي للاعتراض على صلاح.

ومرة أخرى طالب لاعبو ليفربول بركلة جزاء بعد تدخل من جيرمي دوكو على ماك أليستر، لكن الحكم أشار إلى عدم وجود خطأ، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.