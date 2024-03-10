كلوب يوضح أسباب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد سيتي

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أسباب عدم الدفع بنجمه محمد صلاح في التشكيل الأساسي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد.

ويجلس محمد صلاح نجم ليفربول على مقاعد البدلاء في مباراة قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس قبل المباراة: "لم أكن أفكر في الدفع بصلاح كأساسي أمام مانشستر سيتي".

وأضاف "عليك أن تتعلم مما يحدث في الحياة. في المرة الأخيرة كان الوقت مبكرا للدفع به. وكان من سوء الحظ أن تحدث له انتكاسة صغيرة".

وعاد صلاح للمشاركة في لقاء برينتفورد قبل أسابيع لكن إصابته تجددت رغم أنه أنهى اللقاء بشكل طبيعي.

وأكد كلوب "لقد تحدثنا عن ذلك مع صلاح، لم يكن رأيه أو رأيي أن يبدأ كأساسي اليوم".

وأتم المدرب الألماني "ستكون مباراة قوية، ويمكنني الدفع به كبديل، وهو أمر رائع للغاية".

أعلن كلوب تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي مساء الأحد في ملعب أنفيلد.

ويجلس أندي روبرتسون على مقاعد البدلاء، فيما يلعب جو جوميز في مركز الظهير الأيسر.

ودفع كلوب بالثلاثي لويس دياز وداروين نونيز وهارفي إليوت في الخط الأمامي.

فيما يغيب إبراهيما كوناتي بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: كويفين كيليهير

في الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - جاريل كونساه - كونور برادلي

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو

في الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - هارفي إليوت

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