انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سيتي.. صراع الصدارة يشتعل

الأحد، 10 مارس 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية المباراة بالتعادل

ق 89: القائم يمنع دوكو من تسجيل هدفا قاتلا

ق 73: فرصة غريبة تضيع من سيتي من فودين

ق 71: فرصة خطيرة من نونيز بعد عرضية من روبيرتسون

ق 65: تسديدة مباشرة من صلاح بعد متابعة لركلة ركنية تمر جوار القائم

ق 63: دياز يهدر من انفراد مؤكد بعد تمريرة صلاح

ق 60: نزول صلاح وأندرو روبيرتسون بدلا من سوبوسلاي وبرادلي

ق 56: إصابة إيدرسون وخروجه ونزول أورتيجا

ق 50: جوووووول ماك أليستر من ركلة جزاء

ق 47: ركلة جزااااء يحصل عليها نونيز بعد عرقلة من إيدرسون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 47: تسديدة من سوبوسلاي بعد ركلة حرة تصدى لها إيدرسون

ق 42: تسديدة من دياز تمر جوار القائم

ق 31: رأسية من سوبوسلاي بعد عرضية من إيليوت تمر أعلى العارضة

ق 23: جووووول ستونز والأول

ق 19: هدف غير محتسب من دياز بعد تسلل على نونيز

ق 13: انطلاقة من برادلي وعرضية مرت من أمام نونيز امام المرمى

ق 8: فرصة خطيرة من دي بروين ويحاول وضع الكرة من أعلى الحارس وتمر إلى الخارج

ق 2: فرصة خطيرة من ألفاريز والحارس يتصدى

انطلاق المباراة

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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