انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1)-(1) سيتي.. صراع الصدارة يشتعل
الأحد، 10 مارس 2024 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.
ــــــــــــــ
نهاية المباراة بالتعادل
ق 89: القائم يمنع دوكو من تسجيل هدفا قاتلا
ق 73: فرصة غريبة تضيع من سيتي من فودين
ق 71: فرصة خطيرة من نونيز بعد عرضية من روبيرتسون
ق 65: تسديدة مباشرة من صلاح بعد متابعة لركلة ركنية تمر جوار القائم
ق 63: دياز يهدر من انفراد مؤكد بعد تمريرة صلاح
ق 60: نزول صلاح وأندرو روبيرتسون بدلا من سوبوسلاي وبرادلي
ق 56: إصابة إيدرسون وخروجه ونزول أورتيجا
ق 50: جوووووول ماك أليستر من ركلة جزاء
ق 47: ركلة جزااااء يحصل عليها نونيز بعد عرقلة من إيدرسون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد
ق 47: تسديدة من سوبوسلاي بعد ركلة حرة تصدى لها إيدرسون
ق 42: تسديدة من دياز تمر جوار القائم
ق 31: رأسية من سوبوسلاي بعد عرضية من إيليوت تمر أعلى العارضة
ق 23: جووووول ستونز والأول
ق 19: هدف غير محتسب من دياز بعد تسلل على نونيز
ق 13: انطلاقة من برادلي وعرضية مرت من أمام نونيز امام المرمى
ق 8: فرصة خطيرة من دي بروين ويحاول وضع الكرة من أعلى الحارس وتمر إلى الخارج
ق 2: فرصة خطيرة من ألفاريز والحارس يتصدى
انطلاق المباراة