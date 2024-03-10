انتهت الدوري المصري - الداخلية (0)-(2) بيراميدز.. سموحة (1)-(0) سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الداخلية ضد بيراميدز وسموحة مع سيراميكا كليوباترا في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري المصري.

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الداخلية × بيراميدز

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نهاية المباراة

ق 83: جووووول الثاني محمد الشيبي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 44: جووووول إبراهيم عادل بعد تسديدة مباشرة دون تسلم الكرة من صناعة فيستون مايلي.

ق 31: تسديدة أخرى قوية من بعد لكن من مصطفى فتحي هذه المرة لكن تصدى لها محمد مجدي بتألق.

ق 13: إبراهيم يطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتبعد المرمى قليلا.

بداية المباراة

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سموحة × سيراميكا كليوباترا

لمتابعة المباراة من

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نهاية المباراة

ق95 محمد إبراهيم يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي الهاني سليمان

ق94 ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا في الوقت القاتل

ق 55: الحكم يلغي الهدف ويحتسب خطأ على فادي فريد.

ق 53: حكم المباراة يعود إلى تقنية الفيديو.

ق 51: جوووووول فادي فريد من صناعة إسلام جابر

استراحة

ق 23: جووووول حسام حسن لسموحة بعد تسمله تمريرة من منتصف الملعب من عمرو قلاوة ليتوغل بها داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة يسار حارس المرمى وتسكن الشباك.

بداية المباراة