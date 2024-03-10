هالاند: مواجهة ليفربول؟ نلعب كرة القدم من أجل مثل هذه المباريات

الأحد، 10 مارس 2024 - 13:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع إرلينج هالاند - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يشعر إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي بأن مواجهة فريقه ضد ليفربول هي أحد المباريات التي يعيش من أجلها أي لاعب كرة قدم.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي، وهو يتأخر عن الحمر بفارق نقطة في القمة، في ظل تنافسهما مع أرسنال الذي ارتقى للصدارة مؤقتا بفوزه على برينتفورد السبت.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مباراة ليفربول ستكون مواجهة ضخمة حقا، وهناك الكثير من المباريات القادمة خلال الأشهر المقبلة. ولهذا السبب نلعب كرة القدم، بسبب هذه المباريات".

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وأضاف"لديهم بعض اللاعبين الرائعين. لقد اشتروا بعض اللاعبين الجدد. دومينيك سوبوسلاي مذهل".

وتابع "يمتلك ليفربول العديد من اللاعبين الرائعين، لكن الشيء الجيد هو أن لدينا أيضًا العديد من اللاعبين الجيدين".

وشدد "يجب أن نتحلى بالشجاعة عندما نلعب، ويجب أن نكون مستعدين. سنحاول التغلب عليهم".

هالاند الذي سجل 29 هدفًا في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، يعد أخطر أسلحة مانشستر سيتي ضد ليفربول.

بشكل عام، سجل النرويجي 81 هدفا لمانشستر سيتي في 85 مباراة فقط.

ليفربول مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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