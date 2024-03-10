رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر سيتي

الأحد، 10 مارس 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه مانشستر سيتي يوم الأحد.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في قمة الدوري الإنجليزي، وهو يتأخر عن الحمر بفارق نقطة في القمة، في ظل تنافسهما مع أرسنال الذي ارتقى للصدارة مؤقتا بفوزه على برينتفورد السبت.

إذا نجح صلاح في هز شباك سيتي سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في جميع المسابقات للموسم السابع على التوالي.

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ويحاول النجم المصري الاقتراب من رقم إيان راش كأكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف في شباك الفريق السماوي برصيد 15 هدفا.

فقد سجل صلاح 11 هدفًا في 19 مباراة خاضها مع الحمر أمام سيتي في جميع المسابقات.

يذكر أن صلاح سجل 7 أهداف وصنع 4 في 9 من آخر 10 مباريات لعبها ضد سيتي.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 334 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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