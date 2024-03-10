صلاح يكشف ما حدث حين علم بقرار كلوب الصادم

كشف محمد صلاح نجم ليفربول ما حدث حين أعلن مدربه يورجن كلوب قرار الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

قبل أسابيع أعلن كلوب رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري، لينهي رحلة امتدت لـ9 سنوات.

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "كان الأمر غريبا يومها. عادة لا نجتمع في العاشرة والنصف صباحا، حيث نتوجه للتدريب الساعة 12:00 ظهرا، لكن في يوم الإعلان عن القرار، طلبوا منا الحضور لاجتماع الساعة 10:30".

وأضاف "لقد استغربت كثيرا. قلت لنفسي ربما سيبلغوننا بأن كلوب سيجدد عقده. لأنه عادة لا يكون هناك اجتماع في هذا الوقت".

وأوضح "قبل 5 دقائق من الاجتماع، قال لي فرجيل فان دايك (هل تعرف ما هو موضوع الاجتماع؟) قلت (لا) رد قائلا (كلوب سيرحل) قلت (هل أنت جاد؟) قال(نعم) قلت (لماذا؟) قال (ليس لدي أي فكرة)".

وواصل "ثم جاء كلوب والجميع مترقب. ثم قال إنه سيغادر. كان الأمر غريبا. لم يكن أحد يعرف من قبل، لا شيء في وسائل الإعلام. ولم يكن أحد مستعدا حتى".

وأكد "قال كلوب كشف إنه سيترك الفريق مرة واحدة ولم يكرر الموضوع، لقد كان يوما غريبا جدا".

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع مع كلوب بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 334 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 205 أهداف وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.