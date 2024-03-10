أرتيتا: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وهذا أجمل ما في ملعب أرسنال

الأحد، 10 مارس 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

دافع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن حارس مرمى فريقه آرون رامسديل بعد الخطأ الذي ارتكبه في المباراة أمام برينتفورد.

وقال أرتيتا في تصريحاته لـ بي بي سي عقب المباراة: "الأخطاء جزء من كرة القدم. رامسديل فعل ما يفعله رجل ذو شخصية كبيرة وشجاعة".

وأضاف "الأهم هو كيف يكون رد فعلك بعد الخطأ وقد فعل ذلك بشكل مذهل. أنا لست متفاجئا وأردنا الفوز حقا لأجله".

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وأوضح "أنا سعيد للغاية بالأداء والنتيجة. هذا أجمل شيء بخصوص ملعبنا. الجماهير تدعمنا في وقت الخطأ".

وتابع "طريقة الفوز تسعدني أكثر من صدارة الدوري الآن. الروح التي أظهرناها كانت هامة للغاية، وغدا سيكون يوما عظيما لمشاهدة مباريات مذهلة في كرة القدم".

وحقق أرسنال فوزا مثيرا على برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 64 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، بانتظار نتيجة مباراة ليفربول (63 نقطة) ضد مانشستر سيتي (62 نقطة) غدا الأحد على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

أرسنال أرتيتا
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