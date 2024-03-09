كلمة السر وايت.. أرسنال يتدارك كارثة رامسديل وينقض على الصدارة بفوز درامي على برينتفورد

السبت، 09 مارس 2024 - 21:34

كتب : FilGoal

جابريل جيسوس - ديكلان رايس

بسيناريو درامي.. تغلب أرسنال على ضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع بن وايت هدفي الجانرز بتوقيع ديكلان رايس وكاي هافيرتز، بينما سجل برينتفورد هدفه الوحيد بواسطة يوان ويسا بعد خطأ فادح من حارس المرمى آرون رامسديل.

وغاب دافيد رايا عن حراسة مرمى أرسنال نظرا لكونه معار من برينتفورد وبالتالي يُحظر عليه المشاركة ضد فريقه الأصلي.

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هدف الجانرز الأول أتى في الدقيقة 19 بعرضية رائعة من بن وايت أنهاها ديكلان رايس برأسية على يسار الحارس مارك فليكين.

وفي الدقيقة 34 وجد برينتفورد نفسه في موقف صعب بإصابة لاعب الوسط كريستيان نورجارد، ليأتي ماتياس يينسن بدلا منه.

وأدرك يوان ويسا التعادل في الدقيقة 45+4 بعد أن تأخر رامسديل في تمرير الكرة ليقتنصها منه مهاجم برينتفورد على الخط ويسجل.

وكاد إيفان توني أن يسجل هدفا رائعا في الدقيقة 55 بلمسة واحدة من خارج المنطقة، ولكن قفاز رامسديل لم يخطئ هذه المرة.

وفي الدقيقة 60 سدد بن وايت رأسية من عرضية ولكن أبعدها دفاع برينتفورد.

وطالب أرسنال بركلة جزاء بعد سقوط كاي هافيرتز داخل المنطقة في الدقيقة 66، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وحل جابرييل جيسوس بدلا من جورجينيو في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 71 تألق رامسديل في إبعاد رأسية خطيرة من ناثان كولينز ليحولها إلى ركنية.

وكاد رايس يسجل مجددا في الدقيقة 74 بتسديدة داخل المنطقة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن.

وحل نيل موباي وييجور يارموليوك بدلا من يوان ويسا وفرانك أونييكا في الدقيقة 78.

على الجانب الآخر حل أوليكساندر زينشنكو وريس نيلسون بدلا من ياكوب كيفيور ولياندرو تروسار.

وأخيرا سجل كاي هافيرتز هدف الفوز بلمسة متقنة بعد عرضية ثانية من بن وايت.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 64 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا، بانتظار نتيجة مباراة ليفربول (63 نقطة) ضد مانشستر سيتي (62 نقطة) غدا الأحد على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

أرسنال برينتفورد هافيرتز بن وايت
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