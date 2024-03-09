الخليج يعود للانتصارات ضد الفتح بمشاركة محمد شريف.. والأهلي يفوز على التعاون بصعوبة
السبت، 09 مارس 2024 - 21:30
كتب : FilGoal
فاز الخليج على منافسه الفتح بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري السعودي.
محمد شريف
النادي : الخليج
وشارك الدولي المصري محمد شريف كبديل في الدقيقة 80.
وعاد الخليج للانتصارات مرة أخرى بعد عدم الفوز في 4 مباريات متتالية إذ خسر 2 وتعادل مثلهما.
وعلى الجانب الآخر لم يفز الفتح في أخر 5 مباريات إذ تعادل في 3 وخسر مرتين.
وافتتج خالد ناري التسجيل للخليج في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع للشوط الأول من صناعة فابيو مارتينز.
وأحرز مارتينز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 57 لكن لم يحتسب بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وضاعف ليساندرو مارتينيز النتيجة في الدقيقة 59 من صناعة بيدرو ريبوتشو.
وقلص مروان سعدني النتيجة في الدقيقة 82 من صناعة علي الزبيدي.
وتم استدعاء محمد شريف للانضمام إلى قائمة منتخب مصر بقيادة حسام حسن في التوقف الدولي المقبل.
وارتفع رصيد الخليج للنقطة 27 في المركز الـ11 بهذا الفوز في جدول ترتيب الدوري السعودي.
وتجمد رصيد الفتح عند النقطة 31 في المركز الثامن.
الخليج يتجاوز الفتح بثنائية ⚽️⚽️
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#دوري_روشن_السعودي#الفتح_الخليج #SSC pic.twitter.com/rHX2zK0ymQ— SSC (@ssc_sports) March 9, 2024
التعاون × الأهلي
وفاز الأهلي بصعوبة على منافسه التعاون في الجولة ذاتها بهدف دون رد.
وأحرز فيراس البريكان الهدف في الدقيقة 82.
ويعاني الأهلي من تحقيق نتائج متذبذبة في الفترة الأخيرة إذ خسر من الأخدود ثم فاز على الطائي وتعادل مع الفتح بالترتيب قبل أن يفوز على التعاون.
وارتفع رصيد الأهلي للنقطة 47 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 39 في المركز الخامس.
هدددددف!⚽
فراس البريكان يسجل الهدف الأول للأهلي🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/p56jEEBcGe— SSC (@ssc_sports) March 9, 2024