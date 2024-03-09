صلاح: "العقلية" نصيحتي للاعبين الشباب.. وهذا ما حدث بشأن قميص برشلونة

وجه محمد صلاح نجم ليفربول نصيحة إلى اللاعبين الشباب في صفوف فريقه، كما تحدث عن زميله الأوروجواياني داروين نونيز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأحد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "الفريق مختلف هذا العلم، لكن اللاعبين متعطشون للغاية. لدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء. ليس لدينا ما نخسره".

وأجاب "نصيحتي للاعبين الشباب؟ العقلية. العمل عقليا أصعب كثيرا من العمل الجسدي. أعمل في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة ونصف يوميا لكن العمل على الأشياء العقلية أصعب".

وتابع "ماذا تعني بالعمل العقلي؟ عليك أن تجلس بمفردك لمدة 15 دقيقة قبل النوم أو عندما تستيقظ، والتفكير في الأشياء التي تريد تحقيقها. هناك الكثير من المواقف التي تريد تجربتها قبل حدوثها. لذلك ، عندما تحدث ذلك ، لا تتفاجأ وتشعر أنك جربتها من قبل".

وأضاف "90 % من أهدافي أو أكثر تصورتها في رأسي. أنت فقط تتخيل ما تريد أن يحدث وتستمر في تكراره، في بعض الأحيان يحدث وأحيانا لا".

نونيز

وعن اروين نوينز قال صلاح: "نونيز لاعب رائع وانا أحاول التكيف مع اللاعبين الذي يلعبون بجانبي. لدينا علاقة جيدة ونفهم بعضنا البعض. أيا كان من سيلعب بجانبي أحتاج فهم نقاط قوته وطريقة لعبه من أجل مساعدته"

"نونيز لاعب مختلف ولم يكن لدينا هذه الجودة من قبل. إنه لا يحب الكرة في قدميه ولكن يحب الجري في المساحات ويتمتع بسرعة فائقة"

"نونيز أرقامه هذا الموسم تتحسن كثيرا، وهو أمر رائع بالنسبة لنا. جاكبو نوعية مختلفة فهو يحب الكرة بين قدميه وليس في المساحات"

قميص برشلونة

وتحدث صلاح عن كواليس القميص الشهير الذي ارتداه في مواجهة ليفربول أمام برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وخسر ليفربول 3-0 على يد برشلونة في ذهاب نصف النهائي، لكنه فاز إيابا 4-0 وأكمل مشوار الحصول على اللقب بالفوز على توتنام.

وأوضح صلاح "قميص لا تستسلم أبدا الذي ارتديته أمام برشلونة في 2019؟ إذا سألتني مرة أخرى عما إذا كنت سأفعل ذلك الآن ، فسأقول لا لكنني اخترته قبل نصف ساعة من المباراة. ذهبت إلى المباراة وقلت أنني سأتعرض للسخرية إذا لم نفز، لكننا نجحنا في المهمة".

وأتم النجم المصري حديثه "ألعب ما لا يقل عن 7 أو 8 مباريات شطرنج يوميا. لا أعلم ما إذا كان يطور شيئا في كرة القدم أم لا، لكنه يجعلك تفكر بشكل استراتيجي".

ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ صيف 2017 وحصل مع الفريق على 8 ألقاب أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.