صلاح: "العقلية" نصيحتي للاعبين الشباب.. وهذا ما حدث بشأن قميص برشلونة

السبت، 09 مارس 2024 - 15:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد أرسنال

وجه محمد صلاح نجم ليفربول نصيحة إلى اللاعبين الشباب في صفوف فريقه، كما تحدث عن زميله الأوروجواياني داروين نونيز.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي غدا الأحد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: "الفريق مختلف هذا العلم، لكن اللاعبين متعطشون للغاية. لدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء. ليس لدينا ما نخسره".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أنشيلوتي: لم أر لاعبا مضطهدا مثل فينيسيوس.. والمنافسة على الدوري مفتوحة من أجل تعويض مبابي.. ماركا: برشلونة يرفض رحيل جمال ليكون ثاني أغلى صفقة تاريخيا تفاصيل إصابة ومدة غياب وسام أبو علي

وأجاب "نصيحتي للاعبين الشباب؟ العقلية. العمل عقليا أصعب كثيرا من العمل الجسدي. أعمل في صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعة ونصف يوميا لكن العمل على الأشياء العقلية أصعب".

وتابع "ماذا تعني بالعمل العقلي؟ عليك أن تجلس بمفردك لمدة 15 دقيقة قبل النوم أو عندما تستيقظ، والتفكير في الأشياء التي تريد تحقيقها. هناك الكثير من المواقف التي تريد تجربتها قبل حدوثها. لذلك ، عندما تحدث ذلك ، لا تتفاجأ وتشعر أنك جربتها من قبل".

وأضاف "90 % من أهدافي أو أكثر تصورتها في رأسي. أنت فقط تتخيل ما تريد أن يحدث وتستمر في تكراره، في بعض الأحيان يحدث وأحيانا لا".

نونيز

Jürgen Klopp addresses Mohamed Salah injury claim as Liverpool boss faces Darwin Núñez decision - Liverpool.com

وعن اروين نوينز قال صلاح: "نونيز لاعب رائع وانا أحاول التكيف مع اللاعبين الذي يلعبون بجانبي. لدينا علاقة جيدة ونفهم بعضنا البعض. أيا كان من سيلعب بجانبي أحتاج فهم نقاط قوته وطريقة لعبه من أجل مساعدته"

"نونيز لاعب مختلف ولم يكن لدينا هذه الجودة من قبل. إنه لا يحب الكرة في قدميه ولكن يحب الجري في المساحات ويتمتع بسرعة فائقة"

"نونيز أرقامه هذا الموسم تتحسن كثيرا، وهو أمر رائع بالنسبة لنا. جاكبو نوعية مختلفة فهو يحب الكرة بين قدميه وليس في المساحات"

قميص برشلونة

Champions League: Never give up, la enigmática playera de Salah - Grupo Milenio

وتحدث صلاح عن كواليس القميص الشهير الذي ارتداه في مواجهة ليفربول أمام برشلونة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وخسر ليفربول 3-0 على يد برشلونة في ذهاب نصف النهائي، لكنه فاز إيابا 4-0 وأكمل مشوار الحصول على اللقب بالفوز على توتنام.

وأوضح صلاح "قميص لا تستسلم أبدا الذي ارتديته أمام برشلونة في 2019؟ إذا سألتني مرة أخرى عما إذا كنت سأفعل ذلك الآن ، فسأقول لا لكنني اخترته قبل نصف ساعة من المباراة. ذهبت إلى المباراة وقلت أنني سأتعرض للسخرية إذا لم نفز، لكننا نجحنا في المهمة".

وأتم النجم المصري حديثه "ألعب ما لا يقل عن 7 أو 8 مباريات شطرنج يوميا. لا أعلم ما إذا كان يطور شيئا في كرة القدم أم لا، لكنه يجعلك تفكر بشكل استراتيجي".

ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ صيف 2017 وحصل مع الفريق على 8 ألقاب أبرزهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) إيفرتون.. تسديدة زاحفة من برونو تشكيل مانشستر يونايتد - ثنائي هجومي ولا تغييرات ضد إيفرتون مواعيد مباريات السبت 9 مارس.. مباراة في الدوري وأرسنال ومانشستر يونايتد وتريزيجيه مؤتمر تين هاج: لا يوجد فريق يستطيع التعامل مع عدد إصاباتنا.. ولا نقبل موسمنا الحالي مؤتمر جوارديولا: أتعلم من كلوب.. ولا أعتقد أن عملي سيكون أسهل بعد رحيله كلوب: أرنولد لم يخطئ.. ومباراة سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي الثامن تاريخيا.. أرتيتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي "إنه وحش".. هالاند يكشف عن اللاعب الأهم في ليفربول
أخر الأخبار
أسباس: تعاقد ريال مدريد مع مبابي رائع ولكن يجب تقسيم الإيرادات بشكل أفضل 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري - الإسماعيلي (0) - (0) المقاولون العرب.. حذر متبادل 8 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل- إريك تراوري يقود الإسماعيلي.. وسالم أساسي مع المقاولون العرب 17 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح: "العقلية" نصيحتي للاعبين الشباب.. وهذا ما حدث بشأن قميص برشلونة 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أنشيلوتي: لم أر لاعبا مضطهدا مثل فينيسيوس.. والمنافسة على الدوري مفتوحة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(0) إيفرتون.. تسديدة زاحفة من برونو ساعة | الكرة الأوروبية
من أجل تعويض مبابي.. ماركا: برشلونة يرفض رحيل جمال ليكون ثاني أغلى صفقة تاريخيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تفاصيل إصابة ومدة غياب وسام أبو علي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية