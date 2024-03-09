تشكيل مانشستر يونايتد - ثنائي هجومي ولا تغييرات ضد إيفرتون

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ المدير النفي الهولندي بنفس تشكيل فريقه الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، إذ كان اللقاء السابق ضد منافسه مانشستر ستيي في دربي المدينة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت – رافاييل فاران – جوني إيفانز – فيكتور لينديلوف

خط الوسط: كوبي ماينو – سكوت مكتوميناي - كاسيميرو

أمامهم: برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 برصيد 25 نقطة.