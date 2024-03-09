كولر: الزمالك قدم مباراة كبيرة.. وهذه خدعة كهربا

يرى مارسيل كولر مدرب الأهلي أن منافسه الزمالك قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول ولكن فريقه كان الطرف الأفضل في الشوط الثاني ما منحه لقب الكأس.

وتوج الأهلي باللقب بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة نهائي كأس مصر الذي أقيم لأول مرة خارج مصر.

وقال كولر عبر "إم بي سي مصر": "الزمالك قدم مباراة كبيرة في الشوط الأول واستغل عدم تقارب خطوطنا، لكن في الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل والأحق بالفوز"

وعن محمود كهربا قال مدرب الأهلي "الثقة مهمة جدا مع اللاعبين. نحتاج دائما شخصية كهربا في المباريات".

وأوضح "مدافع المنافس بيفكر أنه حط كهربا في جيبه وفجأة بيعمل حاجة مش متوقعة بتغير النتيجة".

واستضاف ملعب الأول بارك معقل فريق النصر، المواجهة بين الأهلي والزمالك عن موسم 2022 - 2023.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 84 بينما قتل أفشة اللقاء بهدف جديد في الدقيقة 94.

رفع الأهلي رصيده إلى 39 لقبا بينما توقف رصيد الزمالك عند 28.

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