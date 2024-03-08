جائزة الـ 50 ألف دولار.. إمام عاشور رجل مواجهة الأهلي ضد الزمالك

الجمعة، 08 مارس 2024 - 22:09

كتب : محمد سمير

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر

توج إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بجائزة رجل مباراة فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر عن موسم 2022 - 2023.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد أعلن عن تقديم جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار لرجل المباراة.

وتم تسليم إمام عاشور جائزة رجل مباراة الأهلي أمام الزمالك بعد تسجيل هدف وصناعة آخر.

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وافتتح إمام عاشور التسجيل بهدف قاتل في الدقيقة 84 من صناعة أفشة.

بينما صنع إمام عاشور الهدف الثاني والذي قتل اللقاء في الدقيقة 94 وسجله محمد أفشة.

ويحصل الأهلي حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

إذ كل يحصل كل فريق على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

واستضاف ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.

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