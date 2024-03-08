كرة طائرة - ضم آية النادي ومايا ممدوح واستبعاد زينة العلمي بقائمة منتخب السيدات بالدورة الإفريقية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة بقيادة عماد نوار المدير الفني، قائمة الفريق المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بأكرا في غانا.

وتقام منافسات دورة الألعاب الإفريقية خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس الجاري.

وشهدت القائمة عودة كل من مايا ممدوح لاعبة نادي الزمالك، وضم أية النادي لاعبة دوري الجامعات الأمريكي.

وجاءت القائمة كالآتي:

دانا شوقي - دعاء محمد - مايا ممدوح - تقى مدحت - أية النادي - مريم متولي - سابين عابد - سارة أمين - داليا مرشدي - أية خالد - مي غزال - ندى وليد.

وكشفت زينة العلمي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر عبر حسابها الشخصي تقدمها بشكوى ضد عماد نوار المدير الفني أمام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وأشارت زينة إلى أن التقدم بشكوى يأتي بسبب "تهجم المدير الفني عليها" على حد وصفها حين سألته عن أسباب استبعادها من المنتخب. (لمزيد من التفاصيل)