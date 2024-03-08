كرة طائرة - زينة العلمي تتهم مدرب المنتخب بالتهجم عليها

أعلنت زينة العلمي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة تقدمها بشكوى ضد عماد نوار المدير الفني للمنتخب أمام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

جاء ذلك بعد "تهجمه عليها" على حد وصفها حين سألته عن أسباب استبعادها من المنتخب.

وكتبت زينة العلمي عبر إنستجرام:

لتوضيح الأمر.. أتقدم أنا زينة العلمي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة بشكوي إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصرى للكرة الطائرة، ضد المدير الفني للمنتخب "عماد نوار" بعد التهجم عليَّ بمحاولة طردي من غرفته داخل المعسكر المغلق بالفندق والتطاول بالصوت وتسجيل مناقشتي معه مع مسؤول من الاتحاد المصري عبر الهاتف بدون علمي.

كل ذلك حدث بسبب سؤالي له عن سبب استبعادي من القائمة المسافرة إلى دورة الألعاب الإفريقية وطلبت منه أي تحليل فني يوضح أسباب استبعادي بصفتي لاعبة أساسية في منتخب مصر منذ سنة ٢٠١٤ واستبعادي شيء لا يمت للواقع بصلة بشهادة الجميع. وكان هذا سؤالي له بالحرف "ايه سبب استبعادي؟" ليرد قائلآ :"أنا حر".

رددت عليه بكل الاحترام: "أنا من حقي أعرف سبب استبعادي" ليبدأ هو في التطاول عليَّ وكاد أن يتهجم عليَّ ليدفعني خارج الغرفة قائلآ: "روحي اشتكي للاتحاد أو للوزارة واطلعي برة" وهذه المناقشة حدثت بوجود كابتن فريق المنتخب وبعض لاعبات الفريق.

وبهذا اتقدم بشكوى رسمية ضده إلي وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي وإلي اللجنة الأولمبية المصرية.