كرة طائرة - زينة العلمي تتهم مدرب المنتخب بالتهجم عليها

الجمعة، 08 مارس 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

زينة العلمي

أعلنت زينة العلمي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة تقدمها بشكوى ضد عماد نوار المدير الفني للمنتخب أمام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

جاء ذلك بعد "تهجمه عليها" على حد وصفها حين سألته عن أسباب استبعادها من المنتخب.

وكتبت زينة العلمي عبر إنستجرام:

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي كرة طائرة - ندى حمدي: رفضت عروض الزمالك من أجل الأهلي.. والسوبر أول طريق الرباعية كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري

لتوضيح الأمر.. أتقدم أنا زينة العلمي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة بشكوي إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصرى للكرة الطائرة، ضد المدير الفني للمنتخب "عماد نوار" بعد التهجم عليَّ بمحاولة طردي من غرفته داخل المعسكر المغلق بالفندق والتطاول بالصوت وتسجيل مناقشتي معه مع مسؤول من الاتحاد المصري عبر الهاتف بدون علمي.

كل ذلك حدث بسبب سؤالي له عن سبب استبعادي من القائمة المسافرة إلى دورة الألعاب الإفريقية وطلبت منه أي تحليل فني يوضح أسباب استبعادي بصفتي لاعبة أساسية في منتخب مصر منذ سنة ٢٠١٤ واستبعادي شيء لا يمت للواقع بصلة بشهادة الجميع. وكان هذا سؤالي له بالحرف "ايه سبب استبعادي؟" ليرد قائلآ :"أنا حر".

رددت عليه بكل الاحترام: "أنا من حقي أعرف سبب استبعادي" ليبدأ هو في التطاول عليَّ وكاد أن يتهجم عليَّ ليدفعني خارج الغرفة قائلآ: "روحي اشتكي للاتحاد أو للوزارة واطلعي برة" وهذه المناقشة حدثت بوجود كابتن فريق المنتخب وبعض لاعبات الفريق.

وبهذا اتقدم بشكوى رسمية ضده إلي وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي وإلي اللجنة الأولمبية المصرية.

كرة طائرة زينة العلمي منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات عماد نوار
نرشح لكم
كرة طائرة - على حساب الزمالك.. الأهلي بطلا لكأس السوبر للمرة الثانية على التوالي انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر كرة طائرة - ندى حمدي: رفضت عروض الزمالك من أجل الأهلي.. والسوبر أول طريق الرباعية كرة طائرة - السوبر الثاني على الإطلاق.. فوز سيدات الأهلي على الزمالك في نهائي مثير انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات خدمة في الجول - طرح تذاكر نهائي سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك كرة طائرة - الزمالك والأهلي ينتصران في أولى مباريات ربع نهائي الدوري كرة طائرة - تعديل في موعد السوبر المصري للسيدات
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - مارسيليا يكتسح فياريال.. وميلان يفلت من سلافيا براج 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - زينة العلمي تتهم مدرب المنتخب بالتهجم عليها 4 ساعة | كرة طائرة
نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة 5 ساعة | الكرة المصرية
كلوب: النتيجة أكبر من الأداء.. وخبر سيئ قبل مواجهة سيتي 5 ساعة | الكرة الأوروبية
المصري: ننتظر حل أزمة إذاعة مواجهة زد 5 ساعة | الكرة المصرية
مدرب النصر بعد السقوط أمام الرائد: نمر بمرحلة صعبة.. وتركيزنا على أبطال آسيا 6 ساعة | سعودي في الجول
هداف الكأس السابق.. أكرم عبد المجيد لـ في الجول: اتحاد الكرة لم يدعوني لحضور النهائي رغم إنجازي 6 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - رباعي الأهلي جاهز لمواجهة الزمالك.. وموقف كوكا 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية