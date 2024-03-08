كلوب: أرنولد لم يخطئ.. ومباراة سيتي لن تحدد بطل الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 مارس 2024 - 17:03

كتب : محمد مصطفى

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

تدخل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لإيقاف التصريحات المتبادلة بين ترنت ألكسندر أرنولد لاعب الريدز، وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وكان أرنولد ذكر في حوار في تصريحات لمجلة فور فور تو: "ألقابنا تعني المزيد بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين"، فيما لم يعلق هالاند على تصريح أرنولد واكتفى بقول: "أنا هنا منذ عام ونجحت في التتويج بالثلاثية، لا أعتقد أن أرنولد يعرف ذلك الشعور".

وتحدث كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي عن مدى احترامه وإعجابه بحامل لقب الدوري الإنجليزي: "نحن جميعا نحترمهم وترينت أيضا، ما يعنيه أرنولد أن ما يحدث هنا يعني المزيد بالنسبة لنا، وليس لدي أدنى فكرة عما يعنيه ذلك للآخرين".

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وأكمل: "لا يوجد شيء خاطئ فيما قال أرنولد من وجهة نظري".

وعن مواجهة السيتي يوم الأحد: "هي مباراة كبيرة لكن النتيجة لن تحدد لقب الدوري الإنجليزي، إذا مررت بجميع السيناريوهات المحتملة، فلا أعتقد أنه بعد أي نتيجة يجب على أي شخص أن يحتفل".

وعن المواجهة الأخيرة لكلوب مع ليفربول أمام مانشستر سيتي، قبل مغادرة الريدز في الصيف، قال: "كلانا تنافسي للغاية ونريد الفوز بمباريات كرة القدم، أنا محظوظ بوجود لاعبين جيدين في فريقنا، لقد قلنا ذلك من قبل، إذا التقينا في المستقبل سيكون لقاء مليئًا بالاحترام. لقد قلت كثيرًا كم أحترمه".

وعن موقف المصابين، قال كلوب: "جو جوميز سيكون متاحًا لمواجهة السيتي، فيما لم يتحدد بعد موقف إبراهيما كوناتي سيتم فحصه ولكن حتى الآن لم أحصل على نتائج، وكل اللاعبين الآخرين بخير".

وكان الثنائي جوميز وكوناتي قد تم استبدالهما خلال مباراة سبارتا براج بالدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الريدز بخماسية مقابل هدف وحيد.

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