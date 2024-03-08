الثامن تاريخيا.. أرتيتا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزي، فوز ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، بجائزة مدرب شهر فبراير، للمرة السابعة في مسيرته.

ونجح أرتيتا في قيادة أرسنال، لأن يكون الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي يحقق الفوز بالعلامة الكاملة في فبراير.

وفاز أرسنال خلال فبراير على حساب ليفربول، ووست هام، وبيرنلي، ونيوكاسل يونايتد.

كما نجح الجانرز في تسجيل 18 هدفا كأفضل هجوم خلال الشهر، بستة أهداف أكثر من أي فريق آخر، وكذلك أفضل خط دفاع حيث استقبلت شباكه هدفين فقط.

وبعد تتويج أرتيتا للمرة السابعة نجح في معادلة رافائيل بينيتيز في المركز الثامن كأكثر مدربي الدوري الإنجليزي تتويجا لمدرب الشهر، ولم يعد أمامه سوى 7 مدربين فقط الذين نجحوا في الفوز بالجائزة مرات أكثر من مدرب أرسنال.

وجاءت القائمة كالتالي: السير أليكس فيرجسون 27 مرة، وأرسن فينجر 15 مرة، وبيب جوارديولا 11 مرة، وديفيد مويس، ويورجن كلوب 10 مرات، ومارتن أونيل، وهاري ريدناب 8 مرات، رافائيل بينيتيز، وميكيل أرتيتا 7 مرات.

ونجح أرتيتا في التتويج بالجائزة بالتفوق على منافسيه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وإريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد.