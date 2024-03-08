الثاني من يونايتد.. هويلاند لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 08 مارس 2024 - 14:05

كتب : محمد مصطفى

راسموس هويلاند - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

أعلنت رابطة الأندية الإنجليزية، فوز الدنماركي راسموس هويلاند مهاجم مانشستر يونايتد، بجائزة لاعب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي.

وسجل هويلاند 5 أهداف، وصنع آخر خلال شهر فبراير في 5 مباريات، فيما غاب عن المواجهة الأخيرة في الشهر مع فريقه أمام فولهام، ليتلقى مانشستر يونايتد خسارته الوحيدة في الدوري الإنجليزي هذا الشهر.

وبات هويلاند أصغر لاعب بقميص يونايتد يسجل في 6 مباريات متتالية، وإجمالا هو رقم لم يحققه أي لاعب ليونايتد باستثاء الهولندي رود فان نيستلروي الذي يملك سلسلة أطول.

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وتفوق هويلاند على منافسيه بوكايو ساكا (أرسنال)، وفيل فودين (مانشستر سيتي)، وأولي واتكينز (أستون فيلا)، ورودريجو مونيز (فولهام)، وباسكال جروس (برايتون)، وجواو جوميز (ولفرهامبتون).

ويعد هويلاند هو ثاني لاعب هذا الموسم من مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الشهر، بعد هاري ماجواير الذي حقق الجائزة في نوفمبر الماضي.

وفاز بالجائزة جيمس ماديسون لاعب توتنهام في أغسطس، ثم زميله في الفريق سون هيونج مين في سبتمبر، ونجح محمد صلاح في الفوز بالجائزة عن شهر أكتوبر، وفاز دومنيك سولانكي بالجائزة في شهر ديسمبر، ثم ديوجو جوتا لاعب ليفربول في شهر يناير.

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