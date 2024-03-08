نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة

الجمعة، 08 مارس 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - محمد هاني - مصطفى شلبي

تتجه الأنظار نحو ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء الجمعة في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 في مدينة الرياض.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائي.

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ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ستنطلق مباراة الأهلي أمام الزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي: أون تايم سبورتس 1 - إم بي سي مصر (بتعليق مدحت شلبي).

كأس مصر من "الأمير فاروق" إلى الأول بارك.

وعلم FilGoal.com أن الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو هو من سيدير قمة نهائي الكأس.

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

حكم البالغ من العمر 43 عاما يملك الرخصة الدولية للتحكيم منذ عام 2014.

وقال ويلسون سنيم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لـ FilGoal.com: "طاقم تحكيم نهائي كأس مصر يتكون من أنديرسون دارونكو حكم ساحة، ويعاونه كل من نيوزابا، وفابريني بيفيلاكو، رودريجو بيريرا كحكم رابع.

وسيتواجد تشارلي ويندي كحكم فيديو، ويعاونه تيسلان كوستا كحكم فيديو مساعد.

الأهلي الزمالك كأس مصر
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