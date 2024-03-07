هالاند ساخرًا من أرنولد: توجت بالثلاثية ولا أعتقد أنه يعرف ذلك الشعور

رد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على تصريحات ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لليفربول.

وكان أرنولد ذكر في حوار في تصريحات لمجلة فور فور تو: "بالنظر إلى هذه الحقبة، على الرغم من أنهم فازوا بألقاب أكثر منا وربما كانوا أكثر نجاحًا، فإن ألقابنا تعني المزيد بالنسبة لنا ولقاعدتنا الجماهيرية بسبب الأوضاع المالية في كلا الناديين".

وقال هالاند في تصريحات لسكاي سبورتس ردا على أرنولد: "يمكنه أن يقول ذلك كما يشاء، لا أعرف لماذا قال ذلك، لا يهمني".

ويغيب أرنولد عن ليفربول بسبب إصابة في الركبة، وسيعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة مع نهاية مارس.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في مباراة تساوي 6 نقاط، في ظل الصراع على اللقب.

وقال هالاند: "أنا هنا منذ عام ونجحت في التتويج بالثلاثية، لا أعتقد أن أرنولد يعرف ذلك الشعور، هذا ما شعرت به الموسم الماضي، وكان شعورًا لطيفا جدا.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، ومان سيتي ثانيا برصيد 62 نقطة، ثم أرسنال بـ61 نقطة.

وتعليقا على قمة الدوري الإنجليزي المقررة الأحد بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، قال هالاند: "ستكون مباراة رائعة، ليفربول يتصدر الدوري، ولذلك هم الأفضل هذا الموسم، وذلك يجب أن نلعب بأقصى ما لدينا".

ونجح مانشستر سيتي في اقتناص 5 ألقاب خلال آخر 6 مواسم، حيث نجح ليفربول في كسر سلسلة السيتزن بالتتويج بلقب الدوري موسم 2019 - 2020.

وخسر ليفربول بطولة الدوري موسمي 2018 - 2019، و2021 - 2022 بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.

ونجح هالاند في موسمه الأول تسجيل 52 هدفا في كافة البطولات ليساهم في تتويج فريقه ببطولات الدوري وكأس الاتحاد ودوري الأبطال.

11 جولة متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (64 هدفا)، سيتي (62 هدفا)، أرسنال (68 هدفا).

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.