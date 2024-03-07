بمشاركة طارق حامد.. ضمك يعود للانتصارات في الدوري السعودي

عاد ضمك لتحقيق الانتصارات في الدوري السعودي بعد غياب 4 مباريات.

وفاز ضمك على الوحدة بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن الجولة 23 من المسابقة.

وسجل عبد الإله بخاري لاعب الوحدة هدف ضمك الوحيد بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 22.

وشهدت المباراة مشاركة طارق حامد لاعب الوسط المصري.

ورفع الفوز رصيد نادي ضمك إلى النقطة 34 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وحقق ضمك الانتصار الأول بعد مباريات بدون انتصار في الجولات الماضية في الدوري السعودي.

وخسر ضمك أمام الاتفاق والشباب والرياض وتعادل أمام الفتح في الجولات الأربعة الماضية.

وشارك طارق حامد مع ضمك خلال الموسم الحالي في 17 مباراة وصنع هدفين.