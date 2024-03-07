ترينت: من الصعب إيقاف قطار سيتي.. وموسم الدوري سينتهي بشكل مثير

يتوقع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن ينتهي موسم الدوري الإنجليزي بشكل مثير للغاية، في ظل صراع 3 فرق حاليا على اللقب.

الصراع على أشده في البطولة الإنجليزية ظل تصدر ليفربول لجدول المسابقة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، قبل صدامهما في الجولة المقبلة، وبنقطتين عن أرسنال.

وقال ترينت في تصريحات لمجلة فور فور تو: "منذ مطلع عام 2024 بدأ مانشستر سيتي في سلسلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي والتي من الصعب إيقافها".

واستدرك "لكننا أظهرنا في الماضي أننا قادرون على القيام بذلك ولا يوجد سبب يمنعنا من الذهاب ومنافستهم على اللقب هذا الموسم".

وأضاف "نحن متحمسون للتنافس مع سيتي ونعلم أننا في وضع جيد".

وأتم "أنا متأكد من أنهم سيكونون متحمسين مثلنا. أتوقع نهاية مثيرة للموسم".

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في مباراة تساوي 6 نقاط، في ظل الصراع على اللقب.

الكل متيقن أن الجولات المتبقية من الدوري الإنجليزي ستشهد صراعا ناريا على اللقب في ظل احتدام المنافسة على القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

11 جولة متبقية ستكون شاهدة على منافسة ملتهبة على اللقب بين أصحاب أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ليفربول (64 هدفا)، سيتي (62 هدفا)، أرسنال (68 هدفا).

وينتهي موسم الدوري الإنجليزي 2023-2024 يوم 19 مايو المقبل.

video:1