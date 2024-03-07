جوارديولا: مواجهة ليفربول؟ لم أفكر فيها حين وضعت التشكيل أمام كوبنهاجن

الخميس، 07 مارس 2024 - 15:24

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - يورجن كلوب

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن التغييرات العديدة التي أجراها في مباراة فريقه ضد كوبنهاجن، ليس لها علاقة بالمواجهة المرتقبة ضد ليفربول.

جوارديولا أجرى 7 تغييرات في التشكيلة الأساسية ضد كوبنهاجن بعد أيام من لقاء مانشستر يونايتد، وقبل رحلة يوم الأحد إلى ملعب أنفيلد.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لعبت ضد لوتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ولم أكن أفكر في يونايتد، ولعبت ضد كوبنهاجن ولم أفكر في المباراة التالية".

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وأضاف "كنت بحاجة إلى طاقات جديدة وأرجل نشيطة، أعلم كم كان بعض اللاعبين متعبين ومنهكين بعد ثلاثة أيام من مباراة يونايتد".

وواصل "في جميع أنحاء العالم - باستثناء إنجلترا - عندما تلعب يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا يُسمح لك باللعب يوم السبت، لكننا لعبنا ضد يونايتد يوم الأحد".

وتابع "لذا كنت بحاجة إلى أرجل نشيطة، في إرهاق بعض اللاعبين وإصابة البعض الآخر مثل جيريمي دوكو وجاك جريليش".

وكرر سيتي انتصاره على كوبنهاجن بنتيجة 3-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل لربع النهائي بفضل الفوز 6-2 في مجموع المباراتين.

وسجل مانويل أكانجي وجوليان ألفاريز وإرلينج هالاند أهداف مانشستر سيتي، فيما أحرز محمد اليونسي هدف كوبنهاجن الوحيد.

مانشستر سيتي بات أول فريق في تاريخ المسابقات الأوروبية الكبرى يسجل 3 أهداف فيما أكثر في 9 مباريات متتالية على أرضه.

كما بات أول فريق إنجليزي يفوز في 10 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا.

ويحمل مانشستر سيتي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ميلان بهدف دون رد في نهائي البطولة.

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