بعد أسابيع من رحيله.. محرز يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي

وجه رياض محرز قائد المنتخب الجزائري رسالة مؤثرة لمدربه السابق جمال بلماضي، بعد أسابيع من انفصاله عن الخضر.

وانفصل بلماضي عن منتخب الجزائر جاء بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وقال بلماضي عبر حسابه على تويتر: "شكرا على كل شيء جمال بلماضي. على الرغم من الفشل في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، لن ننسى أبدا اللقب الذي حققناه في مصر 2019، والمباريات الـ35 دون هزيمة".

وأضاف "لن أنسى أيضًا كل العمل الشاق الذي قمت به خلال هذه السنوات الست، وخاصة الحب الذي تكنه لعلم الجزائر، كل ما قمت به كان يهدف فقط إلى إسعاد الشعب الجزائري.. شكرا أخي".

Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu… pic.twitter.com/Wnypln0sQn — Riyad Mahrez (@Mahrez22) March 7, 2024

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

قبل أيام، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعيين خليفة بلماضي، وهو البوسني فلاديمير بيتكوفيتش.

وقدم الاتحاد الجزائري المدرب البالغ من العمر 60 عاما لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

ويلعب منتخب الجزائر لأول مرة تحت قيادة بيتكوفيتش في التوقف الدولي المقبل ضد كل من بوليفيا وجنوب إفريقيا.

ويبتعد فلاديمير بيتكوفيتش عن الحقل التدريبي منذ عامين، منذ فبراير 2022 موعد انتهاء مهمته مع نادي بوردو الفرنسي.

يذكر أن بيتكوفيتش تولى تدريب منتخب سويسرا في الفترة ما بين 2014 و2021.

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