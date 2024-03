بعد أسابيع من رحيله.. محرز يوجه رسالة مؤثرة لبلماضي

Merci pour tout Djamel. Malgré cet échec à la dernière CAN, on oubliera jamais celle en Égypte, la 2ème étoile que tu as ramené au pays et les 35 matchs sans défaite. Je n’oublierai pas non plus tout le travail acharné que tu as fais durant ces 6 années et surtout l’amour que tu… pic.twitter.com/Wnypln0sQn