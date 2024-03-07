بناء على طلب منتخب مصر.. تأجيل مواجهة الأهلي أمام إنبي في الدوري

الخميس، 07 مارس 2024 - 12:47

كتب : أحمد الخولي

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي أمام إنبي والمقرر لها يوم 15 مارس الجاري.

وجاء قرار لجنة المسابقات بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر أن تكون آخر مباراة في الدوري يوم 12 مارس الجاري من أجل انطلاق المعسكر الأول تحت قيادة الجهاز الجديد.

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وبذلك تكون مواجهتي الجونة أمام الزمالك، والبنك الأهلي ضد الأهلي المقرر لهما يوم 12 مارس الجاري آخر مباريات الدوري قبل التوقف الدولي.

وخاض الأهلي 7 مباريات في مسابقة الدوري وجمع 17 نقطة بالمركز التاسع، بينما لعب إنبي 15 مباراة وجمع 26 نقطة في المركز الأول. (لمعرفة الترتيب الفعلي للدوري من هنا)

ويظهر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن في التوقف الولي المقبل.

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

وسيلعب منتخب مصر ضد نيوزيلاندا يوم 22 مارس، والفائز من هذه المواجهة يلعب ضد المتأهل من تونس وكرواتيا يوم 26، والخاسر يلعب مع نظيره يوم 25 من الشهر ذاته.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، بعدما طلب ليفربول إعفاء اللاعب من الالتحاق بالفراعنة بسبب الإصابة.

واختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر 7 لاعبين لمعسكر شهر مارس على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الذي يغيب الآن بسبب الإصابة.

فيما قرر حسام حسن استبعاد محمد النني لاعب وسط آرسنال.

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي

محمود حسن "تريزيجيه" – طرابزون سبور التركي

مصطفى محمد – نانت الفرنسي

عمر مرموش – آينتراخت فرانكفورت الألماني

حمدي فتحي – الوكرة القطري

محمد شريف – الخليج السعودي

الأهلي حسام حسن منتخب مصر إنبي الدوري المصري
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