تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري

تعثر فريق بيراميدز بالتعادل أمام فاركو بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وجاء تعثر بيراميدز في صالح فريقي الأهلي والزمالك بالرغم من ابتعاد الثنائي بسبب قلة عدد المباريات التي خاضها كل منهما.

ولم ينجح بيراميدز سوى في تحقيق انتصار وحيد بآخر أربع مباريات خاضهم في الدوري بعد ثلاثة تعادلات.

ويأتي تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي الأقل فقدا للنقاط حتى الآن في الدوري، كما أنه في مصلحة الزمالك الذي يبحث عن التواجد بأول مركزين مع نهاية الدور الأول لحسم بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاني ترتيب الدوري الحالي من اختلاف عدد المباريات التي خاضها كل فريق مما لا يمنح ترتيبا حقيقيا.

وكانت رابطة الأندية قد كشفت عن اختيار الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء على الترتيب مع نهاية الدور الأول (الـ 17 جولة الأولى)، إذا طلب كاف أسماء الفرق في 1 يوليو كما هو المعتاد.

ويستعرض FilGoal.com الترتيب الفعلي لجدول الدوري عن طريق فقد النقاط لكل فريق حتى الآن:

1- الأهلي 4 نقاط (من لعب 7 مباريات)

2- بيراميدز 11 نقطة (من لعب 11 مباراة)

3- المصري 13 نقطة (من لعب 13مباراة)

4- الزمالك 15 نقطة (من لعب 10 مباريات)

5- الاتحاد 16 نقطة (13 مباراة)

6- إنبي 19 نقطة (15 مباراة)

7- فيوتشر 18 نقطة (11 مباريات)

8- زد 18 نقطة (13 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة (13 مباراة)

10- سموحة 18 نقطة (12 مباراة)

11- الجونة 20 نقطة (12 مباراة)

12- الجيش 23 نقطة (14 مباراة)

13- الإسماعيلي 29 نقطة (14 مباراة)

14- بلدية المحلة 29 نقطة (15 مباراة)

15- الداخلية 33 نقطة (14 مباراة)

16- فاركو 31 نقطة (14 مباراة)

17- البنك الأهلي 33 نقطة (15 مباراة)

18- المقاولون العرب 34 نقطة (14 مباراة)

بينما الترتيب الحالي كالآتي: