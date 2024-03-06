بعد 163 يوما.. إبراهيم عادل يعود للتسجيل مع بيراميدز
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 20:42
كتب : محمود حمدي
عاد إبراهيم عادل للتسجيل مع بيراميدز مجددا بعد غياب طويل.
وسجل إبراهيم عادل هدف التعادل لبيراميدز في شباك فاركو عند الدقيقة 53.
وتعادل بيراميدز أمام فاركو بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.
وعاد إبراهيم عادل للتسجيل مع بيراميدز بعد غياب 163 يوما عن التسجيل.
وسجل عادل اخر أهدافه مع بيراميدز في شباك البنك الأهلي يوم 25 سبتمبر 2023 في الجولة الثانية من الدوري.
إبراهيم عادل لعبمع بيراميدز 119 وسجل 27 هدفا وصنع 9 آخرين في جميع المسابقات.
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جووول .. إبراهيم عادل يتعادل لبيراميدز ويسجل الهدف الأول في مرمى فاركو pic.twitter.com/W53NCaTK6t— OnTime Sports (@ONTimeSports) March 6, 2024
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