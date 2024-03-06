اسكواش - ثنائي مصري إلى نصف نهائي كندا المفتوحة للرجال

حسم ثنائي مصري تأهله إلى نصف نهائي بطولة كندا المفتوحة لرجال الاسكواش.

ويتواجد لاعب مصري في المباراة النهائي بالبطولة إذ يلتقي مازن هشام مع زميله يوسف سليمان في نصف النهائي.

وتغلب مازن هشام لاعب وادي دجلة على السويسري يانك ويلهيلمي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة قوية انتهت نتائج أشواطها الثلاثة بنتيجة واجدة 11-9.

بينما تغلب يوسف سليمان على السويسري نيكولاس مولر بنفس النتيجة في مباراة استغرقت 41 دقيقة.

ويلعب الثنائي في نصف النهائي الساعة الرابعة إلا ربع فجرا لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

بينما في نصف النهائي الآخر يلعب البيروفي دييجو إلياس أمام المجري فاركاس بالازس.

ويتواجد مازن هشام في المركز السابع بالتصنيف العالمي لرجال الاسكواش.

بينما يوسف سليمان في المركز الثاني عشر بجدول التصنيف.