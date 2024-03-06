صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهتي سبارتا براغ وسيتي

ظهر محمد صلاح نجم ليفربول في تدريبات فريقه الجماعية قبل مواجهة سبارتا براغ في الدوري الأوروبي، ليؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويحل ليفربول ضيفا على الفريق التشيكي في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس، على أن يلعب ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وتوجهت العيون نحو تدريب ليفربول الذي فتحه النادي لوسائل الإعلام لمعرفة موقف صلاح الذي غاب عن مباريات فريقه الأخيرة بعد تجدد إصابته.

وبالفعل ظهر صلاح مع زملائه في التدريب الجماعي يوم الأربعاء، قبل يوم من لقاء سبارتا براغ.

🔴 عـــــــــــــــــاجل صلاح يظهر في تدريبات ليفربول قبل مواجهتي سبارتا براج ومانشستر سيتي pic.twitter.com/tVaXdrg0JT — FilGoal (@FilGoal) March 6, 2024

فهناك أكثر من جانب مهتم بموقف صلاح، أولهم جماهير ليفربول قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي

وثانيهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي يدرك مدى خطورة صلاح خاصة ضد الفريق السماوي، الذي تعود على التألق أمامه.

جانب آخر اهتم بحالة صلاح وهو الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، الذي وضع صلاح ضمن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراتين وديتين في فترة التوقف المقبل.

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صلاح عاد للمشاركة مع ليفربول في مباراة برينتفورد بالدوري منتصف الشهر الماضي، لكن إصابته تجددت رغم أنه أنهى اللقاء بشكل طبيعي.

وبعدها قال مدربه يورجن كلوب إن موقف صلاح من المشاركة في لقاء لوتون تاون محل شك، وكرر تصريحاته قبل لقاء نهائي كأس إنجلترا ضد تشيلسي.

وواصل يورجن النهج نفسه قبل لقاء ساوثامبتون ومباراة نوتنجهام فورست الأخيرة.

ويلعب ليفربول ضد سبارتا براغ مباراة الذهاب هذا الخميس، قبل أن يستقبله في لقاء الإياب الخميس التالي، وبينهما الصدام ضد سيتي يوم الأحد.

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