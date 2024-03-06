تواجد رضا سليم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

يستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

واتجهت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا للإقلاع نحو السعودية لخوض المباراة.

ويكشف لكم FilGoal.com قائمة الأهلي التي ستتجه إلى السعودية من أجل خوض المباراة.

ويتواجد رضا سليم في القائمة على الرغم من شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية خلال المران الأخير للفريق.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – حمزة علاء.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – أكرم توفيق – كريم وليد – محمد مجدي "أفشة" – رضا سليم – كريم فؤاد – حسين الشحات.

الهجوم: طاهر محمد طاهر – أنتوني موديست – محمود عبد المنعم "كهربا" – بيرسي تاو.

واستبعد من القائمة كل من محمد الشناوي.

وسام أبو علي - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد عبد القادر- أليو ديانج - محمد الضاوي "كريستو" - كريم الدبيس.

ويرافق البعثة كل من محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة ووخالد مرتجي ومحمد الجارحي ومهند مجدي وطارق قنديل.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى المملكة العربية أول أمس الإثنين استعدادا لخوض المباراة.