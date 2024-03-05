خبر في الجول – محاولات لتجهيز أبو علي.. وموقف كريم وليد من لقاء القمة

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 21:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بلدية المحلة - وسام أبو علي

اقترب وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني من الغياب عن الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، فيما سيتواجد كريم وليد في قائمة المباراة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن وسام أبو علي أجرى أشعة لم تظهر معاناته من إصابة.

على الجهة الأخرى، مازال أبو علي يشتكي من آلام في العضلة الخلفية.

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الأهلي سيحاول تجهيز اللاعب حتى اللحظة الأخيرة قبل السفر ولكن الأقرب غيابه حتى الآن.

كان أبو علي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مران الفريق يوم الاحد الماضي.

وشارك أبو علي مع الأهلي حتى الآن في 3 مباريات ضد بلدية المحلة وسجل هدفين، وضد ميدياما ويانج أفريكانز كبديل ولم يسجل فيهما.

في المقابل، سيتواجد كريم وليد في قائمة المسافرين للمباراة بشكل طبيعي بعدما أتم جاهزيته للقاء.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة المباراة. (طالع التفاصيل)

ويسافر الأهلي إلى المملكة العربية السعودية صباح غد الأربعاء لخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، مباراة نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك في الرياض عاصمة السعودية.

الأهلي الزمالك كأس مصر كريم وليد وسام أبو علي
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