خبر في الجول - كولر يضم كهربا لقائمة الأهلي أمام الزمالك

قرر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي ضم محمود كهرب مهاجم الفريق لقائمة مواجهة الزمالك.

يستعد الأهلي لخوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك يوم الجمعة ضمن نهائي كأس مصر.

ويستضيف ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية مباراة نهائي كأس مصر عن موسم (2022-2023).

وحسبما علم FilGoal.com فإن كولر قرر ضم كهربا لقائمة مباراة الأهلي امام الزمالك ضمن نهائي كأس مصر.

وانضم كهربا لقائمة الاهلي بعد غيابه عن مباراتي ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

كما غاب كهربا عن مباراة الأهلي أمام بلدية المحلة المؤجلة من الأسبوع الخامس والتي حسمها الأحمر بنتيجة 5-0.

وكشف اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء عن انطلاق مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة في تمام السابعة والنصف مساء.

وعلم FilGoal.com أن الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو هو من سيدير قمة نهائي الكأس.

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

حكم البالغ من العمر 43 عاما يملك الرخصة الدولية للتحكيم منذ عام 2014.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائي.

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.